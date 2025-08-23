Ídolo do Botafogo, Carlos Roberto demonstra confiança na equipe para o Brasileirão: 'Time forte'
Neste domingo (24), o Alvinegro encara o Juventude fora de casa. A partida será transmitida pela RECORD a partir das 18h
Após a eliminação na Libertadores, o Botafogo concentra os esforços no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O ídolo Carlos Roberto disse que o time é forte e precisa "levantar a cabeça" para buscar ao menos um título neste ano. Neste domingo (24), o Alvinegro encara o Juventude fora de casa pelo Brasileirão. A partida será transmitida pela RECORDa partir das 18h.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas