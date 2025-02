Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo na Ilha do Governador, zona norte do Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de óleo no bairro da Ribeira, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro , neste sábado (8). Uma fumaça densa no céu chamava a atenção e já podia ser vista em vários pontos da cidade. Quinze quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Ainda não há informações sobre vítimas.

Segundo o Centro de Operações do Rio, os militares atuam na rua Campo da Ribeira, na altura da rua Lourenço da Veiga. A via foi interditada para o trabalho de combate às chamas.

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) também está no local e avalia os possíveis danos causados pelo incêndio.

O Aeroporto Internacional do Galeão, que fica muito próximo ao local, não foi impactado, de acordo com informações divulgadas por volta das 13h50 pela concessionária responsável.