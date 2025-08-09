Jovens criam jogos que incentivam a sustentabilidade e a inclusão social

Jovens desenvolvedores estão se destacando na criação de jogos que promovem a conscientização ambiental e social. Uma das novidades é o CultGamer. O personagem principal é um jovem com deficiência auditiva que mora em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro . Ele se aventura até a capital fluminense para conhecer alguns aparelhos culturais famosos, mas precisa enfrentar os robôs da anticultura no caminho. O jogo está disponível no site do CultGamer .