Jovens criam jogos que incentivam a sustentabilidade e a inclusão social

Games promovem a conscientização ambiental e social

Rio Bom Demais|Do R7

Jovens desenvolvedores estão se destacando na criação de jogos que promovem a conscientização ambiental e social. Uma das novidades é o CultGamer. O personagem principal é um jovem com deficiência auditiva que mora em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele se aventura até a capital fluminense para conhecer alguns aparelhos culturais famosos, mas precisa enfrentar os robôs da anticultura no caminho. O jogo está disponível no site do CultGamer.

