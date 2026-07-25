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Marvvila solta a voz no palco do Record nos Parques; assista

A cantora cantou o sucesso "Nike e Shortinho" e animou a galera no Parque Piedade

Rio Bom Demais|Do R7

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Uma das atrações do Record nos Parques, a cantora Marvvila soltou a voz no Parque Piedade, na zona norte do Rio, neste sábado (25), e animou a galera com o sucesso "Nike e Shortinho". Assista!

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