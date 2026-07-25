Marvvila solta a voz no palco do Record nos Parques; assista
A cantora cantou o sucesso "Nike e Shortinho" e animou a galera no Parque Piedade
Uma das atrações do Record nos Parques, a cantora Marvvila soltou a voz no Parque Piedade, na zona norte do Rio, neste sábado (25), e animou a galera com o sucesso "Nike e Shortinho". Assista!
Últimas
Record nos Parques: conheça as histórias e personalidades da Piedade
Moradores e frequentadores compartilham vivências e se destacam na região
Direto do Parque Piedade, Rio Bom D+ mostra a relação do espaço com Arlindo Cruz
O local oferece área de lazer para a comunidade da zona norte do Rio
Veranico leva cariocas às praias no Rio de Janeiro
As temperaturas máximas podem passar de 30 ºC após uma semana com temperaturas mínimas recordes
Final de semana tem show de Thiago Martins e peça de teatro com humor no RJ
Show do cantor é no domingo, no Shopping Plaza, em Macaé; Isabella Marano interpreta mães e avós no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, neste sábado
Gabi Marques vai pra galera durante show surpresa de Mumuzinho na Central do Brasil
Evento contou com a participação animada do público no Rio
Irmãos campeões de jiu-jitsu lutam para representar o Brasil no mundial em Abu Dhabi
Miguel e Guilherme, de Sepetiba, praticam luta desde os 6 anos e já conquistaram títulos brasileiros e sul-americanos; família vende doces para bancar viagem
Equipe de robótica de São Gonçalo (RJ) representará o Brasil em competição nos EUA
Grupo é composto por dez estudantes do ensino médio que desenvolveram robô para disputa
Homem é preso no Rio por suspeita de comandar golpes pela internet
De acordo com as investigações, o esquema causou prejuízo de R$ 40 mil a uma das vítimas. Ela é filha de um promotor de Justiça
Gabi Marques faz o desafio das cores com cariocas
Na brincadeira, o participante precisa falar o que vê e não ler
'Vovó das Cocadas': dona Elza, aos 100 anos, espalha amor e sabor pelo Rio
Os doces artesanais são vendidas semanalmente em um ponto fixo na estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande
Jaguatirica reabilitada volta à natureza no Rio de Janeiro
Após ter sido atropelado, o animal passou por três meses de tratamento
Temporada das cerejeiras transforma o cenário em Teresópolis e atrai turistas
As árvores foram plantadas pelo morador Walter Rodrigues após as chuvas devastadoras de 2011, com o intuito de revigorar a área
Boias de garrafas recicladas ajudam a salvar vidas na praia de Itacoatiara, no RJ
Iniciativa sustentável ajuda no resgate de banhistas em um dos pontos mais críticos para afogamentos na região
Período de férias escolares reacende alerta sobre afogamentos no litoral do RJ
Em Niterói, mais de 600 incidentes foram registrados neste ano