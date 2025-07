Pequeno fã do Superman, Kal-El conhece atores de novo filme do herói

Kal-El, um menino carioca de seis anos, chamou a atenção ao participar de um evento de divulgação do novo filme do Superman, onde subiu no palco com os atores. Filho de um casal apaixonado por quadrinhos, seu nome é uma homenagem ao verdadeiro nome do personagem. A história do encontro emocionante ganhou grande repercussão nas redes sociais, aumentando significativamente o número de seguidores de Kal-El. Um vídeo do momento foi compartilhado por perfis oficiais da DC e da Warner, tornando o menino um símbolo de esperança e carisma para seus fãs.



