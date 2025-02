Temporada de cruzeiros: Turistas curtem experiência luxuosa em visita ao Rio de Janeiro

No mês de fevereiro, o Rio de Janeiro se tornou um ponto de parada para navios transatlânticos e recebeu cerca de 60 mil turistas no píer Mauá. O imponente Costa Fabulosa, com capacidade para 3.700 passageiros, oferece uma experiência luxuosa com piscinas, restaurantes e entretenimento. A temporada prossegue até 21 de abril e, somente no Carnaval, cinco navios devem atracar simultaneamente.



