Vendedor conquista clientela rimando na praia do Recreio dos Bandeirantes

Um vendedor conquistou a clientela rimando na praia do Recreio do Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . Marvin, de 23 anos, é cria do morro do 18, na Água Santa, zona norte do Rio, e se destacou por usar a criatividade e o talento para vender balas e amendoins.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!