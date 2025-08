Venenosa agita São Gonçalo com Game dos 100 e fofoca das celebridades

No Calçadão de Alcântara, em São Gonçalo, a venenosa Milena Macedo conduziu o Game dos 100 com participação de populares que competiram na gincana. Na fofoca, os comentários se voltaram para Diogo Nogueira e seu novo visual após implante capilar, e o físico de Virgínia Fonseca, nova rainha de bateria da Grande Rio. A população expressou suas opiniões sobre as mudanças nas celebridades, destacando preferências por cabelos e debates sobre procedimentos estéticos.



