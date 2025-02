Vista privilegiada, piscina de borda infinita e cinema: arquiteta conta detalhes da mansão de Neymar

Neymar comprou uma mansão no Morro Santa Terezinha, em Santos, por R$ 35 milhões. A arquiteta que fez o projeto de decoração da casa revelou os detalhes da residência. Com uma vista privilegiada, o imóvel tem piscina de borda infinita e cinema particular. Para ter mais privacidade, o craque também adquiriu outros dois imóveis que fazem parte do complexo.



