Voo livre ao redor do Corcovado é retomado após 10 anos de proibição

Após quase uma década, o voo livre ao redor do Corcovado foi novamente autorizado. A decisão é resultado de um acordo entre o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a Agência Nacional de Aviação Civil e associações de pilotos. A atividade deve seguir um corredor aéreo específico, mantendo uma distância mínima de 100 metros do monumento, assegurando a convivência segura com os helicópteros.