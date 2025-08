Xanddy Harmonia acusa cantor baiano de plágio por usar o mesmo nome artístico

Que confusão! Xanddy Harmonia acusou de plágio o cantor Xandy do Samba, de Ribeira do Pombal (BA), por usar o mesmo nome artístico. O músico registrou uma notificação extrajudicial alegando utilização indevida da marca. Em vídeo, Xandy do Samba se pronunciou e explicou por que se identifica assim: “Os nomes Alexander e Alexandre têm como apelido 'Xandy'”. Assista ao vídeo!