Eleições no Corinthians! Relembre quem são os candidatos à presidência do Timão

Osmar Stabile, Roque Citadini e André Castro estão na disputa

Esporte Record|Do R7

Nesta segunda-feira (25), acontecerá mais uma eleição presidencial no Corinthians. Depois do impeachment de Augusto Melo, 299 conselheiros se reunirão para decidir quem administrará o clube até o final de 2026, período de mandato do ex-presidente. Veja quem são os candidatos!

