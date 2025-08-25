Eleições no Corinthians! Relembre quem são os candidatos à presidência do Timão
Osmar Stabile, Roque Citadini e André Castro estão na disputa
Nesta segunda-feira (25), acontecerá mais uma eleição presidencial no Corinthians. Depois do impeachment de Augusto Melo, 299 conselheiros se reunirão para decidir quem administrará o clube até o final de 2026, período de mandato do ex-presidente. Veja quem são os candidatos!
