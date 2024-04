TV Miramar vai transmitir o Campeonato Africano das Nações (CAN) A edição 2024 acontecerá na Costa do Marfim e iniciará no dia 13 de janeiro

TV Miramar tem histórico de coberturas de alto nível (Divulgação)

Com um histórico de coberturas de alto nível, a TV MIRAMAR agora adquire os direitos de transmissão para TV aberta dos jogos do Campeonato Africano das Nações (CAN), garantindo que os moçambicanos possam acompanhar todos os jogos da seleção moçambicana "Os Mambas" no CAN.

A TV Miramar tem se destacado como uma verdadeira arena de exibição para os campeonatos mundiais mais prestigiados, como a Copa do Mundo FIFA no Qatar em 2022, o esperado Campeonato Mundial Feminino em 2023, La Liga, a Taça da França e o Campeonato Paulista do Brasil. Essas transmissões são uma prova do compromisso da emissora em oferecer conteúdos desportivos de qualidade e diversificado para seus espectadores.

O Administrador Executivo da MIRAMAR, Leandro Pinheiro, celebra este marco histórico, destacando que a aquisição dos direitos de transmissão do CAN é um passo significativo que proporcionará a todos os moçambicanos a oportunidade de acompanhar todas as partidas da seleção nacional com a qualidade de transmissão que a MIRAMAR tem.

Os jogos dos “Mambas” serão transmitidos em exclusivo na TV Miramar, e o primeiro desafio dos “Mambas” será contra seleção do Egito no dia 14, às 19h.

Fiquem atentos ao calendário das partidas dos “Mambas” e preparem-se para uma experiência desportiva inigualável, pois a TV Miramar é a vossa janela para os maiores eventos de futebol do mundial.

Veja os dias em que os “Mambas” vão entrar em campo:

DIA HORA DISPUTA

14/jan 19h Moçambique Vs Egito

19/jan 16H Moçambique Vs Cabo Verde

22/jan 22H Moçambique Vs Gana

Sobre o CAN

O Campeonato Africano das Nações (CAN), é um torneio de futebol organizado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) que reúne as melhores seleções do continente africano, sendo uma das competições mais importantes do futebol africano. A edição 2024 acontecerá na Costa do Marfim e iniciará no dia 13 de janeiro.