Família de Malvina descobre a verdade sobre Leôncio | A Escrava Isaura

Leôncio empurra Tomásia, que está esperando um filho dele, da escada. Isaura testemunha a cena e é ameaçada pelo filho do comendador. Assim que todos se reúnem perto da cena, os dois disfarçam e Gioconda tenta reanimar a filha, preocupada. O médico diz que Tomásia perdeu a criança e, por conta dos ferimentos, provavelmente nunca mais conseguirá ter filhos. Gabriel enfrenta Leôncio e se retira da festa. Momentos depois, Helena revela ao Coronel Sebastião o que descobriu sobre Leôncio e Tomásia. No dia seguinte, Sebastião dá uma bronca em Henrique ao saber que ele estava com os olhos em Isaura. Helena também é repreendida por conversar com o irmão de Tomásia, então ela revela o que descobriu sobre o noivo da irmã.



