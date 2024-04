Adriane Galisteu posa ao lado de estrelas de cinema em evento na Califórnia (LA)

Alto contraste

Galisteu é convidada para evento em LA e tieta celebridades de Hollywood (Reprodução/Instagram)

Convidada ao Life Achievement Award para prestigiar a homenagem feita à Nicole Kidman, a apresentadora de A Fazenda 15, Adriane Galisteu, publicou algumas fotos do evento na web. Ela posou ao lado de Meryl Streep, Joey King, Cynthia Erivo e da homenageada.

“Ontem foi uma noite memorável… E tudo foi para ela [Nicole Kidman]. Uma homenagem linda e merecidíssima da American Film Institute. Que noite meus amores! Estou impactada até agora com tanta emoção e beleza!”, tietou Galisteu, sobre o evento em Los Angeles.

Ainda na legenda da publicação, a apresentadora não escondeu sua admiração pela estrela de Hollywood e soltou um elogio à artista: “Nic [Nicole Kidman], você é perfeita!”, disparou.

Os fãs de Adriane Galisteu foram à loucura e se encantaram com as fotos. “Arrasou em todos os sentidos”, escreveu uma seguidora. “Estava deslumbrante”, disse outra internauta. Além da beleza da apresentadora, seus seguidores também elogiaram a roupa que ela usou no evento: “Amei o look”, comentou uma fã.

Confira a publicação:

A apresentadora estava com um vestido ousado e com diversos colares no tom prata para passar no tapete vermelho em grande estilo.

Veja também outra postagem:

