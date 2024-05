Adriane Galisteu posta homenagem a Ayrton Senna: ‘Jamais será esquecido’ A apresentadora de A Fazenda compartilhou uma sequência de fotos em memória dos 30 anos da partida do piloto

Adriane Galisteu relembra momentos marcantes com Ayrton Senna (Reprodução/Instragram)

A apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, emocionou seus seguidores ao compartilhar uma homenagem em memória dos 30 anos da partida de Ayrton Senna. No Instagram, Galisteu publicou uma sequência de fotos com o piloto e relembrou o fatídico 1º de maio de 1994, descrevendo-o como um dia que marcou não apenas sua vida, mas de toda uma nação.

“O dia que todo mundo lembra o que estava fazendo... O dia que o Brasil inteiro sente a mesma dor… O dia que marcou minha vida tão profundamente que nunca, jamais será esquecido… para sempre Ayrton!”, escreveu na legenda.

Nos comentários, familiares e amigos deixaram manifestações de carinho e saudade. “Ele subiu aos céus com você no coração”, comentou o ex-peão Tonzão. “30 anos de saudade”, disse a campeã de A Fazenda 14 Bárbara Borges.

Confira a postagem:

Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, continua a ser lembrado não apenas por suas conquistas nas pistas, mas também por sua personalidade marcante. Para marcar as três décadas de sua morte, Roberto Cabrini, jornalista que acompanhou de perto a carreira de Senna e que foi o primeiro anunciar que ele não sobrevivera ao impacto, produziu o documentário Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou. O documentário traz trechos inéditos da entrevista de Galvão Bueno e da ex-assessora do piloto a Roberto Cabrini, além do depoimento de Adriane Galisteu.

Senna 30 anos: O Dia que Ainda Não Terminou está disponível no PlayPlus.