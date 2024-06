Amor no feno: Galinho faz homenagem de Dia dos Namorados aos peões e agita internautas Na data destinada aos pombinhos apaixonados, o mascote de A Fazenda relembrou alguns dos casais que se formaram no programa

O amado mascote já recebeu carinho até mesmo da última campeã, Jaquelline Grohalski (Reprodução/RECORD)

Famoso, principalmente, pelas confusões e barracos que acontecem entre os famosos enquanto estão confinados na vida do campo, o reality rural da RECORD incendeia a televisão brasileira a cada temporada. Porém, apesar de caóticas, todas as edições de A Fazenda têm um lado romântico. Além de entregarem tudo em um bate boca, muitos peões também aproveitam a estadia no Cercadão mais bombado do país para investir em um ‘mozão’.

Em comemoração ao dia feito para a celebração do amor entre pombinhos apaixonados, o Galinho planejou uma homenagem que aqueceu o coração dos internautas e ainda despertou a nostalgia dos fãs do programa. No perfil oficial, o reality publicou uma série de fotos de casais formados dentro do Cercadão que deram o que falar tanto na frente como por trás das câmeras.

Na legenda, o aviso foi cirúrgico: “Nem só de fogo no feno vive A Fazenda”. Provando, assim, que no reality também tem muito espaço para o amor. Super ‘shippadas’ pelos fãs, algumas das duplas românticas homenageadas foram Babi Borges e Iran Malfitano e Jakelyne e Mariano, que, inclusive, estão juntos até hoje.

Os internautas contaram seus favoritos nos comentários e ainda comentaram os namorados que também poderiam estar na postagem.

Confira:

Bateu saudade de A Fazenda? Reveja a temporada 15 e todas as outras pelo PlayPlus.