Campeã de A Fazenda faz coreografia com Beatriz Brasil e agita web: ‘Dupla de milhões’ Jaquelline Grohalski foi aclamada pelos fãs do reality rural em dancinha com a vendedora e influenciadora

Campeã de A Fazenda 15, Jaquelline agita a internet Reprodução/Instagram

Do feno para o mundo! Quem não está com saudade do reality? Para preparar os ânimos para A Fazenda 16, Jaquelline Grohalski balançou a internet aparecendo com Bia Brasil. As influenciadoras, além de muito bem sincronizadas, arrancaram muitos elogios do público. “A energia maravilhosa das duas”, disse uma internauta.

O feat Jaque e Bia levou internautas à loucura. “A dupla de milhões”, disse um fã.

Enquanto outra já deixou claro que elas estão podendo! “As patroas”, completou outro. “Amando acompanhar vocês”, finalizou um terceiro.

Confira a publicação:

