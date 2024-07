A Fazenda 15 |Do R7

‘É proibido proibir’, avisa André Gonçalves em vídeo divertido na web Ex-peão de A Fazenda entrou na brincadeira enquanto lavava louça com ‘conselho’ para influenciadores

Vice-campeão de A Fazenda 15, André Gonçalves diverte as redes Reprodução/Instagram

Na contagem regressiva para o reality A Fazenda 16, nada melhor do que relembrar ex-peões que colocaram fogo no feno! Recentemente, André Gonçalves, postou um vídeo enquanto lavava louça e, em tom de brincadeira, mandou um conselho para influenciadores.

No vídeo, o ex-peão levou com bom humor a polêmica entre influencers e atores, e ainda falou que daria um curso para as pessoas para ver se seu número de seguidores subir. “É proibido proibir”, completou na legenda.

Os internautas adoraram a publicação do vice-campeão da A Fazenda 15. “O cara é tão inteligente que com uma pintinha de deboche falou muito bem da situação”, comentou um usuário.

Fãs também elogiaram André e relembraram seu tempo no reality rural. “Além de lindo, ainda é inteligente”, comentou uma internauta. “Que saudades de te ver todo dia A Fazenda”, completou outra.

Confira a postagem:

