Márcia Fu revela vídeos inéditos gravados para A Fazenda 15 e diverte internautas: ‘Ícone’

A ex-atleta ficou em terceiro lugar na disputa final (RECORD/Antonio Chahestian)

A Fazenda 16 já é uma realidade e o clima de nova temporada está chegando para todos. Uma das participações mais icônicas da história do reality rural da RECORD, Márcia Fu entrou na onda e aumentou os ânimos dos seguidores para a próxima temporada do programa. Favorita do público, a ex-atleta foi uma verdadeira fábrica de memes na décima quinta versão da atração e chegou até a final da competição, deixando sua marca nos telespectadores.

Sempre em contato com os fãs após o reality, Márcia seguiu a pegada humorística que mostrou na tela da emissora e não cansa de movimentar a web com conteúdos divertidos. No seu perfil oficial, a ex-peoa começou as comemorações para a chegada da nova “Fazendinha” e resolveu, além de surpreender os internautas, relembrar um gostinho da sua passagem pelo programa.

Em postagem recente, a medalhista olímpica anunciou que vai começar a divulgar vídeos feitos para a sua participação no reality que não foram lançados enquanto ela estava lá. Sobre os mais variados temas, os conteúdos criativos abordam Márcia em uma situação coringa, que pode ser utilizada como meme em diversos momentos do cotidiano. Para acompanhar o primeiro vídeo, ela escreveu: “Perfeito para usarem depois das festinhas desse fim de semana”.

Logo, os seguidores deixaram uma chuva de comentários. “Como foi divertido ter esse ícone no nosso dia a dia”, relembrou um internauta. Ainda sobre a participação dela no reality, outro afirmou: “Fez história”. Teve pedido para a produção do programa: “Queremos Márcia de novo”. E, ainda, uma sugestão atrativa: “Lucas Selfie e Márcia Fu na Cabine de Descompressão esse ano”.

Confira:

