A nova loira do pedaço! Jaque Grohalski celebra aniversário repaginada A campeã de A Fazenda 15 completou 30 anos nesta sexta (14) e comemorou com um belo ensaio fotográfico

Jaquelline comemora seus 30 anos com novo visual

Sempre chamando a atenção e despertando olhares por onde passa, a campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski, surpreendeu os fãs com a mudança de visual para comemorar o aniversário de 30 anos nesta sexta (14).

Na publicação, a ex-peoa aparece em grande estilo em um ensaio de fotos com o cabelo loiríssimo e mais curto. Na legenda, um recado: “Tu não é mais um neném”.

Entre os muitos comentários no post da influencer, os internautas elogiaram a versão loira: “É incrível perceber que você tem a força de um furacão dentro de você!”.

Outra seguidora disse: “Admiro o quão autêntica e extraordinária você é”.

E teve até ex-peoa que deixou um comentário fofo: “Linda”, disse a influenciadora Mileide Mihaile.

Confira a publicação:

