Fogo no feno! Adriane Galisteu e Galinho já estão em ritmo de A Fazenda 16 Uma postagem divertida ajudou a aumentar a ansiedade dos internautas pela estreia do reality rural da RECORD

Adriane Galisteu e Galinho se preparam para a A Fazenda 16 (Reprodução/Instagram)

A décima sexta temporada de A Fazenda já começa a esquentar as redes sociais! Galinho e a apresentadora Adriane Galisteu estão colocando fogo na internet e agitam os fãs de reality rural da RECORD.

A dupla movimentou o Instagram oficial de A Fazenda e da RECORD com uma ligação! “Por essa chamada vocês não esperavam. Quem tá contando os dias para rever Galisteu e o Galinho juntinhos?”, dizia a legenda.

Os internautas deixaram uma chuva de comentários na publicação com altas expectativas para a nova temporada: “Nós queremos fogo no feno, mas com ordem e decência, então caprichem no elenco!”

Em outro comentário, uma seguidora disse: “A Fazenda é o melhor reality show da TV brasileira, na minha opinião!”.

Confira a publicação:

Bateu saudades de A Fazenda? Reveja todas as temporadas pelo PlayPlus!