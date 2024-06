Jaque Grohalski usa vestido preto nada básico e arranca elogios de ex-Vileira: ‘Só lacre!’

Alto contraste

Jaquelline Grohalski recebe elogios e comentários em um ensaio de fotos em Cannes (Reprodução/Instagram)

A campeã de A Fazenda 15, Jaquelline Grohalski não anda, sabe como ninguém esbanjar looks babadeiros e elegantes. Nas redes sociais, a filha de Dona Geni arranca suspiros e elogios do público.

Desta vez, ela optou por um ‘pretinho nada básico’ em um novo ensaio de fotos em Cannes, na França. O figurino agradou em cheio Jaque: “I love you dress”. Ela ainda perguntou nos comentários: “Qual sequência mais gostaram?”.

Os seguidores logo postaram uma chuva de elogios: “Que vestido lindo, amei!”. Outra seguidora comentou: “Amo cada detalhezinho teu”.

Quem também passou para deixar um comentário na publicação, foi a influenciadora e ex-participante de A Grande Conquista 2, Gabriela Rossi: “Daqui a pouco não tenho mais o que comentar mana! Só lacre”.

Veja a publicação:

