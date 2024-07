‘Mamães dos memes’, comenta Jaqueline Grohalski sobre Marcia Fu e Nicole Bahls

Novidades |Do R7

Perfil de A Fazenda faz enquete nas redes sociais e agita internautas Reprodução/Instagram

Fábrica de memes! Não importa se é Gretchen, Márcia Fu ou Nicole Bahls, a certeza é que com as ex-peoas o meme já vem pronto. E o público já sabe A Fazenda que a cada temporada, a energia se renova para entregar o mais puro suco do entretenimento!

Para saber a preferência dos amantes do reality rural da RECORD, o perfil oficial do programa fez uma enquete nas redes sociais: “No duelo entre as ‘queens’ dos memes: Gretchen, Marcia Fu e Nicole Bahls, qual a sua preferida?”.

Nos comentários da publicação, os fãs ficaram divididos entre as celebridades, e relembraram algumas frases icônicas: “Cadê minha dipirona”, escreveu uma internauta, lembrando de um dos memes da Marcia Fu. Outro seguidor também lembrou da briga entre Nicole Bahls e Viviane Araújo, dizendo: “Fala com a minha mão”.

Além dos fãs, a atual campeã de A Fazenda Jaqueline Grohalski comentou na publicação e escolheu suas preferidas: “Marcia Fu e Nicole Bahls, as mamães dos memes”.

Fu também interagiu com a postagem e colocou: “Só as maravilhosas. Já imaginou o encontro das três?”.

Veja a publicação:

