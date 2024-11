Albert desabafa com Gilson: ‘Eu não devo explicação para ninguém’ | A Fazenda 16

Albert e Zé Love se desentenderam no último domingo (20). Na manhã seguinte, o empresário desabafou com Gilson sobre algumas questões que vem lhe incomodando no jogo. ‘Se começar com mimimi para o meu lado, cada um por si’, afirmou ele. ‘Não sou cozinheiro, não sou barbeiro, sou jogador’, declarou. Albert ainda disse que seu jogo é bem conversado e que não deve explicações para ninguém.