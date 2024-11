Albert pede desculpas a Babi por discussões pós festa | A Fazenda 16

Após um fim de semana de discussões, Babi e Albert parecem enfim ter feito as pazes. A ex-panicat comentou com o empresário que ele poderia ter chegado numa boa para falar com ela. Albert pediu desculpas, admitindo que estava com raiva e que estava doente no dia. Babi falou que o jogo todo é muito estressante, e que a festa é o momento que ela tem de ser feliz e extravasar.