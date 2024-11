‘Essa Vanessa realmente é decepcionante’, declara Gui sobre atriz | A Fazenda 16

Gui, Gizelly, Suelen, Flora e Yuri se reuniram na cozinha e falaram sobre Vanessa. A filha de Arlindo Cruz relatou a discussão que teve com a atriz na Baia, por conta da divisão das camas. Os peões então começaram a criticar Vanessa. ‘Ela acha que ter personalidade é ser grossa’, declarou Yuri. Já Gui expressou sua decepção com a atriz, enquanto Suelen ressaltou que ela sabe de sua importância no jogo e, com isso, acaba manipulando os outros participantes.