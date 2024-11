‘Eu fico me segurando, porque não quero levar onze votos e sair’, diz Luana | A Fazenda 16

Em conversa com Flora, na tarde deste domingo (20), Luana fez algumas revelações sobre sua maneira de enfrentar o reality. ‘Eu fico me segurando, porque não quero levar onze votos e sair’, disse a empresária. ‘Eu já ouvi dizer que você está com muito medo da Roça’, falou Flora. ‘Não, eu tô super de boa, só não quero levar onze votos’, respondeu Luana.