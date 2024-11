Fernando rasga críticas para Sacha em papo com Flora: 'Tenho paciência não' | A Fazenda 16

Enquanto fazia o trato dos animais, Fernando conversou com Flora sobre Sacha. O chef de cozinha disse que o ator lhe ofereceu ajuda para cuidar das mini-cabras, porém, ele preferiu fazer a tarefa sozinho. 'Tenho paciência não', declarou Fernando. ‘Enquanto ele não entender que as coisas que ele sofreu foram consequências dos atos dele, não rola’, afirmou ele sobre ter algum tipo de troca com Sacha.