Flor chora e se mostra chateada com aliados: ‘Parece que não presto para nada’ | A Fazenda 16

Flor se mostrou chateada com algumas falas de seus aliados e desabafou com Zaac sobre essa situação. O funkeiro foi pedir desculpas para a apresentadora por conta dessa situação, e ela, enquanto chorava, afirmou: ‘Parece que eu sou torta e sou errada, que eu não presto para nada’. A peoa ainda comparou seus aliados com Sacha: ‘Falam tanto do Sacha e estão fazendo comigo o que ele faz com o lado de lá’.