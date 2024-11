Gizelly relata embate com Zaac para Julia, e atriz opina sobre situação: ‘É injusto’ | A Fazenda 16

Em conversa com Julia pela manhã, Gizelly deu mais detalhes sobre o embate que teve com Zaac durante a festa. A peoa disse que o funkeiro ficou bravo com ela durante todo o evento. ‘Eu nunca falei mal dele’, afirmou. ‘Ele está descontando as frustrações que estão acontecendo aqui em você’, declarou Julia. Para a atriz, essa situação é injusta com Gizelly.