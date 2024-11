Julia e Luana comentam sobre as movimentações de jogo de Albert | A Fazenda 16

Luana comentou com seus aliados sobre o embate entre Albert e Babi. Aproveitando o gancho, Julia falou que na festa que rolou na última sexta-feira (18), o empresário tentou ouvir a conversa dela com a influenciadora, fingindo estar pegando um petisco. A atriz disse que Albert é uma incógnita, o que fez com que Luana fizesse uma análise do jogo dele, comparando a situação com a de Sacha, e afirmando que no final das contas, ele pode ficar sem nenhum aliado.