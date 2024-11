Luana aconselha Gizelly após advogada ter atrito com Zaac: ‘Ele vai parar e refletir’ | A Fazenda 16

Gizelly e Zaac tiveram um embate durante a festa que durou até depois do evento acabar. A advogada ficou chateada com a situação e tentou se resolver com o peão, mas não conseguiu. Ela então se reuniu com Luana na despensa e chorou. ‘Ele está cansado de várias coisas, dá um tempo para ele’, disse Luana para a amiga. ‘Tenho certeza que ele vai parar e refletir’, continuou. Luana reforçou que sabe que Zaac gosta de Gizelly, e a advogada confirmou que o sentimento é mútuo.