Luana ajuda Sacha com Colorado e é chamada de ‘Fiscal de Cavalo’ | A Fazenda 16

Sacha ficou responsável por cuidar do Colorado essa semana, mas ele ainda precisa de alguns conselhos. Luana e Yuri ficaram do lado do peão, explicando como tratar e cuidar do cavalo. A modelo comenta que o ator precisa conversar com o animal e até indica qual o melhor tom para essa conversa. Em resposta, Sacha chama a peoa de Fiscal de Cavalo.