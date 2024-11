Luana comenta de cobranças de posicionamento por parte de Gilsão | A Fazenda 16

Enquanto se preparam para a festa desta sexta-feira (18), Luana comentou com Gizelly sobre a cobrança de posicionamento que Gilsão fez com ela. As peoas disseram que gosta dos meninos do Grupinho, no qual elas se aproximaram bastante nos últimos dias, mas que eles acabam sendo hipócritas muitas vezes. A modelo ressaltou que o personal vive falando para ela não se envolver nos embates dos outros, sendo que ele mesmo faz isso. Já a advogada falou sobre sua relação conturbada com Zaac.