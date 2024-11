Mais punições: 48 horas sem água quente, piscina e ofurô | A Fazenda 16

Durante a noite desta segunda-feira (21), o Fazendeiro da semana, Yuri, leu para todos os peões as novas restrições após as punições causadas por Babi, Vanessa e Zé Love. As duas peoas retiraram o microfone para conversar, Já Zé Love, desceu para a área dos animais com um objeto proibido pela regra. Por conta das atitudes, a Sede ficará 48 horas sem água quente, piscina e ofurô.