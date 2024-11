Na academia, Gilsão aconselha Zaac: 'A gente não pode se enfraquecer por pouco' | A Fazenda 16

Zaac falou para Gilsão e Sidney que Juninho tem se sentido excluído dentro do grupinho. O ator então deu sua visão sobre a relação de Zé Love com seus aliados: ‘Ele tem uma sintonia muito forte com as meninas’. No entanto, Zaac ressaltou que o ex-jogador de futebol já teve embate com as peoas com as quais joga junto. O funkeiro então voltou a falar sobre seu embate com Zé Love, e Gilsão buscou aconselhá-lo: ‘A gente não pode se enfraquecer por pouco’.