Algumas peoas se reuniram na tarde desta quarta-feira (16) para criticar Vanessa. Camila, Luana, Suelen, Flora, Gizelly e Julia criticaram algumas falas da peoa, assim como mostraram que não concordam com as últimas atitudes dela no jogo. ‘Uma pessoa dessa é imunda’, declarou Suelen. ‘Ela não merece respeito de ninguém’, disparou Flora.