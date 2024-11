'Quem articula ali é o Sidney e o Albert', afirma Suelen sobre líderes do grupinho | A Fazenda 16

A próxima formação de Roça foi tema de conversa entre membros do grupão. ‘É mais fácil eles surpreenderem a gente, do que irem no óbvio’, disse Suelen. Para Yuri, ele será o indicado do Fazendeiro Zé Love. ‘Nada aqui é óbvio’, afirmou Luana. Suelen ainda declarou que vê Albert e Sidney como os principais articuladores do grupinho: 'O Love é articulado'.