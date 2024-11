Suelen diz que deseja ver Albert ‘perder o controle’ no jogo: 'Vai ser bom' | A Fazenda 16

Em conversa com Gizelly e Camila, Suelen falou sobre suas percepções do jogo. A modelo afirmou que não vivenciou conflitos 'sem motivo' na Sede: ‘Não vou ficar me analisando a todo momento’. A peoa comentou então sobre comportamento de Albert e declarou que o empresário será o próximo alvo: ‘Ele vai estourar em um momento’.