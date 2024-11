Suelen propõe novo nome para grupo das peoas separadas do Grupão: 'Aliadas' | A Fazenda 16

Após ouvir Suelen criticar Albert, Luana comentou o quanto seria chato que todo mundo no reality tivesse personalidades parecidas, além de elogiar o quanto que as amigas do Grupão se ajudam mutualmente. Flora destacou que atualmente elas formam um grupo de seis mulheres diferentes, e Suelen propôs mudar o nome do grupo delas para "Aliadas".