Vanessa conta que ouviu Sacha se desculpando por teor das falas durante treta | A Fazenda 16

Vanessa contou que ouviu as adversárias conversando com Sacha após as tretas da manhã de hoje. Segundo ela, o ator havia pedido desculpas pelas falas que direcionou aos rivais, mas que em seguida soltou que Zaac sequer estaria no reality se tivesse as questões cognitivas que ele acusou o funkeiro de ter: "Deu mais uma c...".