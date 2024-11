Vanessa desabafa com Julia e Flora | A Fazenda 16

Em conversa com Julia e Flora na madrugada desta quinta-feira (17), Vanessa desabafou e contou a sensação de estar indo para a Roça. 'Eu sou uma pessoa boa, tenho meus princípios e valores, às vezes as pessoas podem me entender errado', declarou a atriz. 'Tenta ficar em paz com o seu coração', respondeu Julia. 'Eu sei que dei meu melhor aqui, certo ou errado', finalizou Vanessa.