Yuri comentou com as aliadas do grupão que Vanessa ficou um pouco reticente em votar na Fernanda, que apesar de discussões e quebras de alianças, ainda é amiga dela. Enquanto o modelo falou, Camila afirmou que não dá para confiar nela e que não é para falar de jogo com ela. Flora afirmou que eles precisam dela para formar maioria na votação.