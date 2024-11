Yuri diz que acredita na permanência de Suelen: ‘Eu acho que a Nessa sai’ | A Fazenda 16

Os peões do grupão se reuniram para palpitar sobre os próximos acontecimentos no jogo. Flora disse que seus aliados devem juntar votos em uma pessoa só. Para Julia, isso é válido, visto que seus rivais fazem o mesmo. Yuri então deu seu palpite sobre o resultado da Roça desta quinta-feira (17). O modelo acredita na saída de Vanessa e na consequente permanência de Suelen. Para ele, a ex do cantor Vitão movimenta o jogo, o que pode agradar o público.