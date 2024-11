Yuri se revolta com ataques para cima de Sacha: ‘É uma pouca vergonha’ | A Fazenda 16

Sacha teve uma série de embates nessa segunda-feira (21). O peão discutiu com Gizelly, Zé Love e Sidney. Depois que as coisas se acalmaram, ele conversou com Yuri. O modelo, que é o grande aliado de Sacha no jogo, disse que os adversários dele estão querendo ‘queimá-lo’. Yuri se mostrou revoltado com os ataques direcionados ao amigo. ‘É uma pouca vergonha’, afirmou.