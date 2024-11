Zaac dá sua opinião sobre Sacha em papo com rivais: ‘Tudo que fala é sem fundamento’ | A Fazenda 16

Enquanto estavam na casa da árvore, Suelen, Zaac, Luana e Gizelly falaram sobre Sacha. O ator foi duramente criticado pelo quarteto. ‘Para mim, nada do que ele fala tem fundamento’, declarou o funkeiro. Suelen disse que Sacha, depois de escapar da eliminação, está tentando mostrar que ajuda nas tarefas da casa. ‘O timbre dele me irrita’, afirmou a ex do cantor Vitão.