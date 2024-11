Zaac dispara contra Sacha em papo com Gilson e Sidney: ‘Um cara desse é manipulador’ | A Fazenda 16

Enquanto se exercitavam na academia, Sidney, Gilson e Zaac criticaram membros do grupo rival. O funkeiro disparou contra Sacha e disse que o mesmo é manipulador. Ele ainda afirmou que os demais peões 'compram o barulho' de qualquer coisa que envolva os três rivais. 'Ninguém olha para a cara do Gui de deboche', exemplificou. Para Sidney, Gui, Yuri e Sacha estão dispostos a fazer de tudo que possa beneficiá-los no jogo.