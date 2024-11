Zé Love antecipa justificativas para indicação de Yuri na formação de Roça | A Fazenda 16

Na madrugada desta segunda-feira (14), durante uma conversa com Sidney e Juninho na área externa da Sede, o Fazendeiro Zé Love antecipou as justificativas que dará para a indicação de Yuri na próxima formação de Roça. “Eu vou falar o fato que ele me desrespeitou como pessoa, como jogador, da minha profissão, desrespeitou o próprio programa, pediu pra ir pra Roça, tô dando essa oportunidade pra ele”, revelou.