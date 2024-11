Zé Love diz para Fernanda avisar aliadas que Sacha e Luana são alvos para a Baia | A Fazenda 16

A Prova de Fogo foi tema de conversa entre integrantes do grupinho. Eles definiram que Luana e Sacha são os alvos para serem enviados para a Baia. Zé Love pediu para Fernanda avisar as demais aliadas dessa definição. A influenciadora questionou se não seria melhor mandar Camila no lugar de Luana. No entanto, Zé explicou que é bom que a empresária descubra a sensação de estar na Baia. Ele ainda afirmou que pode ir com Zaac para a Baia, caso um membro do grupão vença a Prova de Fogo.